Tuttosport: Gattuso stuzzica la Juventus, ma la Fiorentina è in vantaggio

Cresce la concorrenza per Gattuso

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore e tra i candidati per la prossima stagione c'è Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli, però, piace anche alla Juventus. Come scrive Tuttosport, l'identikit del calabrese stuzzica i dirigenti bianconeri, ma negli ultimi giorni la candidatura si è rafforzata. Gattuso è molto più che un'ipotesi. Rino è in ascesa, ma non ancora in discesa. La Vecchia Signora dovrà superare la Fiorentina che si è mossa in anticipo. Gattuso è considerato il piano A alla Continassa, non un eventuale alternativa ad Allegri o a Zidane.