Tuttosport: Gattuso-ACF, colloqui interrotti con l’inserimento della Juve

Decisivo l'inserimento dei bianconeri nella frenata di Rino nella trattativa coi Viola

Anche la Juventus vive giorni d'incertezza per quanto riguarda il futuro della propria panchina. Dopo la partita col Bologna, i dirigenti bianconeri decideranno il da farsi per quanto riguarda la guida tecnica con Andrea Pirlo che sembra essere sempre più in bilico. In caso di addio del bresciano, scrive Tuttosport nella sua edizione odierna, il preferito alla Continassa è Gennaro Gattuso, a lungo in orbita Viola. La Fiorentina, si legge, aveva avviato i contatti con il calabrese che però hanno subito un'interruzione quando la Juve si è fatta avanti.