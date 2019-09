“Dominata dalla viola. Di buono solo il punto“. Titola così Tuttosport in riferimento a Fiorentina-Juventus 0-0. Nella prima parte dell’articolo, il giornalista Guido Vaciago si concentra sulla Vecchia Signora, poi spazio alla squadra viola:

Della Fiorentina resta negli occhi la perfetta aggressione alla Juventus, schiacciata dagli esterni e soffocata dal sorprendente Castrovilli, trequartista che imbavaglia Pjanic prima, Bentancur dopo. Se c’è qualcosa che può e deve preoccupare Sarri non sono i numeri errori tecnici che hanno reso lo sviluppo del gioco ansimante come un velocista sul Mortirolo, quanto la possibile vulnerabilità della manovra bianconera se prepara nel modo in cui lo ha fatto Montella.

(…)

La Fiorentina, da parte sua, gode per il punto conquistato e la partita dominata. Giusto così, sono stati bravi e disciplinati, ma dovrebbero interrogassi sul perché un tale dominio non si sia trasformato in vittoria. Manca qualcosa in attacco: un centravanti e un po’ di cattiveria per valorizzare le intelligenti giocate di Ribery. (…). Se non c’è chi la butta dentro, tutto diventa inutile. In compenso la squadra di Montella è un meraviglioso laboratorio di giovani italiani che, dopo aver fatto sbocciare Chiesa, mette in mostra Castrovilli, centrocampista di qualità, quantità, visione di gioco e agonismo. Il futuro azzurro potrebbe passare anche dai suoi piedi, ma anche in questo caso serve pazienza.