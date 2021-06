Tuttosport: aria d’addii a Firenze, attenzione alla pista Vlahovic-Juve

La vicenda Gattuso potrebbe favorire partenze eccellenti

La Juventus è alla ricerca di un attaccante da affiancare ad Alvaro Morata. Come scrive Tuttosport, il nome caldo è quello di Dusan Vlahovic. In casa bianconera piace parecchio per età, potenzialità, caratteristiche. La Fiorentina è alle prese con un clima movimentato che potrebbe favorire partenze eccellenti. Alla base ci sono malumori di mercato, con Gattuso pronto a sbattere i pugni sul tavolo, ma anche la porta. Vien da sé, si legge, che in un tale scenario un giocatore tra i più ambiti e in rampa di lancia della Serie potrebbe essere ampiamente indotto a guardarsi in giro e le possibilità di "cadere in tentazione" aumenterebbero. La Juventus osserva attenta gli sviluppi. Le alternative sono Icardi, Milik, Gabriel Jesus e Belotti. Oggi sono in agenda diversi incontri.