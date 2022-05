Tuttosport a Commisso: “Sabato Vlahovic è stato un signore, non signorino”

Tuttosport analizza le parole di Commisso e replica al presidente viola

Nella conferenza stampa di ieri, Rocco Commiso ha definito "signorino" Dusan Vlahovic in relazione alla sua cessione a gennaio. Tuttosport replica al presidente della Fiorentina con un breve commento dal titolo " Le opinioni sono sacre. Come i fatti ":

"Sostenere che Dusan Vlahovic ha «rovinato» la Fiorentina è un’opinione. In quanto tale è sacra e il presidente Rocco Commisso (a proposito complimenti per la meritata conquista dell’Europa) ha diritto a esprimerla. Ci vorrebbe, tuttavia, anche un po’ di buon senso quando la propria opinione è più rilevante, sotto il profilo mediatico, di quella di un tifoso al bar (o, ormai, sui social). Vlahovic ha fruttato alla Fiorentina 80 milioni di euro e possiamo garantire che il 99% dei club del mondo vorrebbe essere rovinato da 80 milioni cash in questo momento. Inoltre, vale la pena ricorda che rifiutare altre squadre è un diritto. Proprio come quello di avere opinioni, per quanto strambe possano essere. E sabato, a Firenze, Vlahovic è stato un signore, non un signorino".