Tutto su Balotelli, caccia al prestito di Keita

Il mercato della Fiorentina passa dal vertice di New York che farà luce sul budget che potrà avere a disposizione la società viola in tema di campagna acquisti. La Nazione parla di una cifra non inferiore ai 70 milioni, anche se ci vorrà ancora qualche giorno prima di piazzar il primo colpo. Prima di tutto c’è da definire il futuro di Federico Chiesa, poi si potrà agire anche in entrata. Per Keita Balde c’è stato e le parti hanno deciso di aggiornarsi alla fine della settimana. Il problema da risolvere è la posizione del giocatore che vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo. Il senegalese non ha preclusioni su Firenze, ma tentenna dopo troppe tappe in prestito. Viola e Monaco invece sono convinte che l’affare si chiuderà fissando un diritto di riscatto.

Ma il vero obiettivo resta Mario Balotelli: il quotidiano parla di una bozza di contratto pronta per SuperMario, e a seconda del tetto ingaggi che verrà fissato da Commisso la Fiorentina avrà o meno il via libera a trattarlo.