Tutti vogliono Gerson. La metamorfosi dell’ex viola è impressionante

Incredibile ma vero: Gerson, proprio quel Gerson, ha scatenato un’asta fra Chelsea, Tottenham e Borussia Dortmund. Lo scarto di Roma prima e Fiorentina poi è tornato in Brasile e ha vinto tutto con il suo Flamengo, dalla Libertadores al campionato, spostato da mezzala a mediano dal sapiente tecnico Jorge Jesus. Oggi Gerson vale 20 milioni di euro, e sembrano lontanissimi i tempi in cui, appena arrivato alla Fiorentina, scoprì che la squadra gigliata non avrebbe disputato l’Europa League e chiese di tornare a Roma. Lo scrive La Nazione.