Tutti (o quasi) presenti: Italiano comincia a plasmare la Fiorentina

Manca solo Amrabat che si sta riprendendo dall'operazione per pubalgia

Non è versione definitivo e non può esserlo, anche perché manca Amrabat che in Olanda continua la fase di recupero dall'intervento per la pubalgia e c'è la variabile mercato che incomberà per le prossime quattro settimane. Fatti salvo cambi di strategia, lo scheletro e la struttura portante della squadra sono quelli su cui deve intervenire Italiano per plasmare la Fiorentina che vuole.