Tutti gli uomini di Rino: quattro acquisti per la viola che verrà

La Fiorentina studia le mosse per il nuovo allenatore Gattuso: potrebbero servire 4 innesti, ma qualcuno è già in casa

Quattro acquisti, giusto per cominciare. Tanti gli uomini che dovrà portare il mercato alla corte di Gattuso per il suo 4-2-3-1 o 4-3-3. Il Corriere Dello Sport analizza le prossime mosse della Fiorentina, che intende regalare al suo nuovo allenatore tutte le pedine giuste per il suo gioco. Due esterni, un centrocampista e un difensore: sarà questa la strategia. E qualcuno potrebbe già essere in casa: Lirola rientra da Marsiglia per mancato riscatto e con lui non c'è bisogno di Hysaj, in avanti si riparte da un Callejon da rivitalizzare. Occhio anche a Riccardo Sottil, nuovamente alla base dopo l'esperienza a Cagliari.