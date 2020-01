Tutte le piste del mercato: Udine attira, l’idea è Cassata. Amrabat non tramonta

La Nazione, dopo aver approfondito il tema legato a Duncan, sposta la lente d’ingrandimento sugli altri nomi che suscitano l’interesse della Fiorentina: l’ultimo in ordine di tempo è quello di Francesco Cassata (SCHEDA), un investimento di prospettiva dal Genoa, classe 1997, anche se in quel ruolo il preferito resta Amrabat (SCHEDA) per giugno. Pradè guarda con occhi particolari a Udine, con la quale i contatti sono possibili, non solo per un ipotizzato ritorno di fiamma per De Paul, ma anche per le piste Fofana (SCHEDA) e Mandragora (SCHEDA). La telenovela estiva per l’argentino non si è conclusa con la fumata bianca, ma il mancato arrivo di Don Rodrigo ha permesso a Castrovilli di sbocciare definitivamente. La Gazzetta dello Sport aggiunge il nome di Vecino, precisando subito dopo che, così come per Mandragora, non ci sono margini.

In difesa tramonta la pista Bonifazi, ormai passato alla SPAL, mentre per Juan Jesus (SCHEDA), che piace a Iachini, la Roma chiede 6 e la Fiorentina offre 3. Un po’ come per Duncan, l’accordo dovrebbe arrivare in settimana nuova.