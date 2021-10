Tsunami Italiano. Tutti importanti, nessuno indispensabile: ha stregato Firenze

L'ex Spezia ha fatto innamorare tutta la piazza

Ci siamo. È il giorno della supersfida fra Fiorentina e Napoli. Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, troviamo un focus su Vincenzo Italiano che si prepara ad affrontare per la prima volta in carriera Luciano Spalletti. Uno tsunami, definisce così il tecnico Viola Luca Calamai dalle colonne della rosea. Già, perché "ha lasciato a bocca aperta i suoi dirigenti dicendo che la rosa che aveva a disposizione gli piaceva (non a caso giocano più o meno gli stessi del campionato scorso...), poi ha conquistato i calciatori". Ha convinto Vlahovic a non andarsene, almeno per un anno, Milenkovic a rinnovare, Saponara a non chiedere di andar via in prestito e Callejon di non accettare la Lazio.