TS insiste: Juventus-Vlahovic a Gennaio è possibile. Ecco l’offerta

Da Torino non demordono e secondo il noto quotidiano la Juventus sarebbe pronta a presentare un offerta di solo cash per Vlahovic

Continua la telenovela Vlahovic-Juventus e TuttoSport conferma ogni giorno che passa la fattibilità dell'acquisto dell'attaccante della Fiorentina già a Gennaio. Il noto quotidiano di Torino, si sofferma sulla forte volontà del serbo di vestire bianconero, considerata arma vincente per convincere Rocco Commisso. Inoltre, aspettando Giugno, la perdita economica sarebbe troppo alta e la Juventus sembrerebbe pronta a presentare un offerta di solo cash alla dirigenza viola, finanziata da qualche cessione. Via Ramsey, Bentancur e Arthur per arrivare a 60 milioni, cifra considerata da Cherubini congrua per strappare il numero nove della Fiorentina già in questa sessione di mercato. La telenovela targata Dusan Vlahovic continua e questa ultima settimana di mercato è pronta a regalarci dei colpi di scena.