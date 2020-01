Truffarono Gamberini: imputati condannati

Si è concluso con tre condanne – scrive La Nazione – il processo in cui Alessandro Gamberini chiedeva giustizia per essere rimasto vittima di una truffa milionaria da parte di ex amici e di un funzionario di banca. Ieri il giudice del tribunale di Prato, Francesca Sordi, in composizione monocratica, ha condannato i fratelli Filippo e Alessio Paoli, imprenditori pratesi, difesi dall’avvocato Enrico Guarducci, e Stefano Magnani, allora bancario della filiale di San Giusto del Credito cooperativo di Vignole, difeso dagli avvocati Antonio D’Avirro e Alessio Colomeiciuc, per truffa aggravata e tentata truffa aggravata nei confronti dell’ex giocatore di calcio. I due imprenditori pratesi, che per il calciatore erano come fratelli, sono stati condannati ad un anno e sei mesi più 500 euro di multa ciascuno. Inoltre i due dovranno anche risarcire l’ex amico con una provvisionale di oltre 764mila euro in favore della parte civile rappresentata per Gamberini dall’avvocato avvocato Massimiliano Iovino.

(l’articolo completo nel quotidiano in edicola)