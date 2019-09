Per la prima volta in stagione, Bartolmiej Dragowski non ha subito gol. Contro la Juve, scrive il Corriere dello Sport – Stadio – la retroguardia viola non ha concesso quasi nulla a Ronaldo e Higuain, merito della scelta di Montella di schierarsi a tre dietro. Le situazioni contingenti potranno riportare l’Aeroplanino alla difesa a quattro avendo un’ampia varietà di scelte per farlo. Ma la partita contro la Juve suggerisce come che il pacchetto Milenkovic-Pezzella-Caceres possa dare il sostegno giusto a una squadra che aveva evidenziato lacune con Genoa e Napoli. Anche perché l’uruguaiano è stato bravo ad integrarsi in fretta facendo le cose semplici.

