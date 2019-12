Troppe scommesse e rosa striminzita: adesso serve una mano dal mercato

Altro che transizione, quella della Fiorentina sta diventando una stagione di inaspettata sofferenza. La quarta sconfitta consecutiva certifica la crisi della squadra di Montella, emersa dalla sconfitta contro la Lazio in poi. Il Corriere Fiorentino analizza le cause del tracollo viola tra infortuni, squalifiche e defezioni. Una rosa troppo striminzita, a partire dalla difesa che ha riparato Dragowski solo nelle primissime partite, pagando alla lunga in rendimento e prestazioni. Anche gli acquisti non stanno pagando, dal mai incisivo Lirola al disastroso Boateng; per non parlare di Pedro, il cui ambientamento è stato stravolto da un ritardo nel recupero dall’infortunio che lo ha tenuto ai margini del gruppo. Anche a centrocampo le cose vanno malissimo: ok Pulgar, deludente Badelj, adesso si attende una mano dal mercato.