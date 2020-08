I giocatori del Bayern erano ancora in campo a Lisbona, con la coppa della Champions in mano, quando sono stati raggiunti da una videochiamata di Franck Ribery: in particolare sono stati Muller e Neuer a scherzare al telefono con Franck. Ribery ha giocato 425 partite nel Bayer, mettendo a segno 124 reti: un legame pluriennale destinato a resistere nel tempo. Lo scrive La Nazione.