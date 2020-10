Tresoldi Jr boom in Germania, il talento che si allenava alla Fiorentina

In Germania c’è un giovane italiano sulla bocca di tutti, si chiama Nicolò Tresoldi. Come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, il ragazzo di 16 anni è un attaccante dell’Hannover 96. Figlio di Emanuele, terzino sinistro nell’Atalanta di Mondonico e campione d’Europa con l’Under 21 nel ’94. Centravanti forte fisicamente e dotato di buona tecnica, il ragazzo è una delle rivelazioni del mondo giovanile in terra teutonica. Prima di partire, tre anni fa, per la Germania si era allenato spesso con tanti club importanti, compresa la Fiorentina. Capocannoniere di tutti i campionati giovanili tedeschi nell’avvio di stagione, si è guadagnato la convocazione con la prima squadra (che milita in Bundesliga 2).

VIDEO – Callejon sul ruolo: “A Napoli mai giocato col 3-5-2. Farò quello che mi dirà il mister”