Tre riserve in corsa per una maglia da titolare: tra Dabo e Cristoforo la spunta Zurkowski?

Con Pulgar e Castrovilli squalificati, a Verona Montella dovrà ridisegnare il centrocampo. Scontato il ritorno tra i titolari e la conferma di Badelj, a contendersi la terza maglia maglia sono in tre: Zurkowski, Dabo e Cristoforo. A meno che Montella non voglia riportare Boateng a centrocampo, ma questa è un’altra storia. Il polacco è l’unico delle tre riserve ad aver collezionato qualche minuto in campo, però, ha troppa vocazione offensiva per Montella, che se lo è trovato in casa dalla precedente gestione. Dabo e Cristoforo invece dovevano salutare in estate: il primo ha scelto di restare, il secondo attende gennaio e non è mai entrato seriamente nelle rotazioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.