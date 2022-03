Tre errori del Bologna, la Fiorentina capovolge il mondo e si prende i 3 punti

Stavolta gioco e risultato si invertono, ma per la classifica va benissimo così

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Bologna ha commesso tre errori gravi: Soriano e Orsolini non hanno sfruttato le loro occasioni cogliendo i legni della porta viola, Bonifazi si è fatto espellere in maniera ingenua. La Fiorentina ne ha approfittato, abituata a giocare bene e non raccoglierne i frutti, e ha invece ottenuto una vittoria sporca, faticando moltissimo ad entrare in area di rigore. Ma quel che conta sono i punti in classifica, e se il Bologna ne porta via zero può solo rimproverare se stesso.