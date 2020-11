Trasferta a Parma e rientro di Pulgar. L’ultima volta fu doppietta per il cileno

Erick Pulgar è pronto a rientrare nel centrocampo della Fiorentina. Il regista cileno, come riporta il Corriere dello Sport Stadio questa mattina, già dalla trasferta di domani a Parma potrebbe riprendersi una maglia da titolare, la prima della stagione a causa del lungo stop che lo ha segnato a causa della positività al Covid-19. Adesso Pulgar è recuperato fisicamente e può essere il metronomo in più per Iachini e per liberare da determinati compiti Amrabat.

Il cileno, dopo aver assaggiato il campo con Spezia, Padova e Roma, potrebbe ripartire dal Parma, lo stesso avversario che nella passata stagione riuscì a battere siglando una doppietta personale su rigore.