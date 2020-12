Trapattoni torna ad allenare: sarà il tecnico di una Nazionale… tutta particolare

Nel 1968 l’ingegner Giorgio Rosa si mise in testa di costituire una micronazione appena fuori dalle acque territoriali italiane, la cosiddetta Isola delle Rose. La storia non è nota a tutti, ma è noto a tutti il Mister che è stato scelto per guidare la Nazionale di questo piccolissimo stato: l’ex viola Giovanni Trapattoni. La Gazzetta dello Sport riporta le sue scherzose parole poco prima della conferenza stampa “ufficiale”. Perché, sì, questo progetto è tutto da ridere, come dimostra il coinvolgimento di Calciatori Brutti, la nota pagina social a tema calcio e risate, nella scelta dei giocatori.

Trapattoni si dice entusiasta di poter riscrivere la storia del calcio internazionale, per nulla preoccupato di dover imparare l’esperanto, lingua nazionale, e ha in mente una massima per i suoi ragazzi: “Divertirsi, e non dico vincere, ma sicuramente vincere”. Siamo sicuri che sarà un successone.

