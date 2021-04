Tra Superlega e Serie A, il doppio gioco di Agnelli: possibile causa per danni

Nell'occhio del ciclone anche Inter e Milan

"In merito alla vicenda Superlega, ecco cosa scrive il Corriere della Sera oggi: "Sul banco degli imputati c’è Agnelli. Da presidente Eca, a livello europeo, ha trattato con l’Uefa la riforma della Champions per poi farsi promotore di un accordo che di fatto la smonta. A livello nazionale ha sabotato la trattativa per l’ingresso dei fondi nella Lega serie A, poiché gli stessi fondi avevano inserito una clausola che vietava di aderire a un’eventuale Superlega. Un conflitto d’interessi lampante, a scapito degli altri club italiani. I fondi avrebbero portato liquidità per circa 1,7 miliardi, ora non va esclusa una causa per danni delle società di serie A contro Juve, Inter e Milan".