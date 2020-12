Tra sogni e silenzi, la prima volta di Chiesa da avversario

Sulle pagine de La Nazione viene analizzata la strana vigilia di Federico Chiesa. L’ex Viola, domani sera, in quel di Torino affronterà per la prima volta da avversario la Fiorentina. Il club che lo ha cresciuto, coccolato e lanciato nel calcio che conta prima di essere tradito. La separazione è stata lunga, piena di ostacoli ed abbastanza dolorosa per entrambe le parti. Domani sarà il tempo dei ricordi e delle emozioni forti. Non sarà una notte come tutte le altre per lo juventino. L’assenza del pubblico, anche se i viola giocheranno in trasferta, potrà dargli indirettamente una mano. Non ci saranno i fischi e gli sguardi penetranti dei suoi ex tifosi ad accompagnare le sue giocate.

