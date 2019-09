Tra rivincite e certezze: Montella divide, ma il cambio di modulo convince

I detrattori dicono che questa sia l’ultima occasione per restare nel calcio che conta. In molti non l’avrebbero riconfermato dopo il finale di stagione scorso. Se l’avvento di Commisso ha riunito il popolo viola, la conferma di Vincenzo Montella non è stata gradita da tutti. E dopo Genova si era dilatata – scrive La Nazione – la fessura nelle certezze. Ma dall’Aeroplanino la Fiorentina è ripartita non solo per i due anni di contratto, ma perché con una squadra costruita secondo le sue idee, Montella può tornare a far divertire. Dalla sua versione 1.0 Montella è cambiato: adesso però quell’idea di giocare senza una punta di ruolo – come con Jovetic e Ljajic – è tornata di moda, anche se tornare al vero 9 sembra inevitabile per questa Fiorentina. E’ stata però rispolverata la vecchia difesa a tre: dal 3-5-2 al possibile 3-4-3, visti i numerosi esterni d’attacco a disposizione. Tutto dipenderà da Pedro.