Tra il quinto esterno e la difesa, la mente corre più del fisico: l’analisi

Tutti o quasi tutti i nodi andranno sciolti prima dell'esordio in campionato

Su La Nazione troviamo un pezzo che intreccia i segnali delle ultime due amichevoli, che hanno visto una Fiorentina imballata, con le gambe che andavano più lente rispetto ai pensieri, e il mercato, che dovrà portare a Italiano il quinto esterno richiesto ma che soprattutto dovrà veder risolte tutte le questioni in difesa: l'agente di Pezzella smentisce contatti con la società gigliata per parlare del futuro, Milenkovic è ormai destinato al West Ham, Lirola è oggetto di un'opera di convincimento da parte del tecnico ex Spezia. Il reparto arretrato deve essere definito al più presto, perché il 22 agosto, data di esordio in campionato, si avvicina.