Tra difesa e centrocampo, arriverà il momento di comprare. Da Spezia il regista?

Il punto sul mercato in entrata, che prenderà piede non appena Milenkovic avrà salutato in direzione Londra

Redazione VN

Capitolo entrate. La Nazione assicura che la Fiorentina stia lavorando alacremente per una percentuale sulla rivendita di Milenkovic, prima di riaccogliere Nastasic. Sempre in difesa, se davvero partisse Pezzella si potrebbe davvero tentare un assalto alla roccaforte Cellino per Cistanadel Brescia, mentre a centrocampo il Colonia è sempre disposto a trattare per Ellyes Skhiri, un jolly che può anche abbassarsi sulla linea dei difensori. Ma occhio a Leo Sena, che lo Spezia giudica un titolare ma che potrebbe essere il rinforzo giusto per la cabina di regia.