Tra dieci giorni circa il raduno al CS. Attesa una maxi-rosa, occhi su Amrabat

La Nazione in edicola oggi scrive che il raduno della Fiorentina in vista della prossima stagione è previsto al Centro Sportivo Davide Astori tra il 20 e il 22 agosto. La rosa a disposizione di Mister Iachini sarà di dimensioni extralarge, visto che rientreranno i giocatori in prestito (moltissimi solo di passaggio), e dunque gli arrivi saranno scaglionati. Non serviranno, a differenza degli scorsi anni, le visite mediche di idoneità, dato che saranno valide quelle effettuate in periodo di quarantena. Va da sé che molte delle attenzioni saranno per Sofyan Amrabat, che potrà allenarsi con la sua nuova squadra grazie al nullaosta del Verona, una formalità che deve essere sbrigata per consentire al nuovo acquisto di lavorare fin da subito.