Tra colpi rimasti in canna e dilemmi tattici: buon mercato, ma ecco i dubbi

Gli equivoci di un mercato che ha convinto per il resto degli aspetti

Il mercato della Fiorentina si chiude con le uscite di Montiel e Ranieri verso Siena e Salernitana e la permanenza di Amrabat in un centrocampo foltissimo. Non è arrivato il quinto esterno d'attacco richiesto da Italiano, e non è stato acquistato un vice Vlahovic, dando fiducia a Kokorin. Bonaventura potrà fare l'esterno alto? Se lo chiede La Nazione, che ripercorre le trattative sfumate: il Sassuolo non è mai sceso da 40 milioni per Berardi, il Bologna non aveva necessità di vendere Orsolini dopo Tomiyasu e su Plata si è deciso di non affondare, rincuorati dalle prime prestazioni stagionali. Davanti, Vlahovic non ha nessunissima concorrenza. Kokorin non sembra in grado di impensierirlo, ma nemmeno di rilevarne le capacità realizzative in caso di bisogno. Più probabile che, con il russo in campo, la Fiorentina cambi atteggiamento.