Tra campo e business: Ribery contro Ronaldo è la super sfida dei numeri 7

Franck Ribery contro Cristiano Ronaldo. Solo un anno e mezzo fa si affrontavano faccia a faccia nella finale di Champions, sabato prossimo si incroceranno al Franchi in Fiorentina-Juventus, sfida per la quale stanno arrivando richieste di accredito da tutto il mondo. Effetto R7, quello che sta contagiando entrambi i club. La Juventus con il portoghese è entrata in una nuova dimensione e in un anno ha registrato un +81% nella vendita delle proprie maglie. La Fiorentina ha venduto quasi 1.000 magliette del francese nella sua prima settimana da calciatore viola. Senza dimenticare l’effetto social, con i gigliati che stanno vivendo un vero e proprio boom su tutte le piattaforme. E poi ci sono campo e spogliatoio, dove entrambi sono già leader. Lo scrive il Corriere Fiorentino.