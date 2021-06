Toto allenatore: da lunedì caccia a Italiano, Heinze non convince

Ecco tutti i nomi per la panchina della prossima stagione

La Fiorentina si è ritrovata, suo malgrado, a dover trovare un nuovo allenatore. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il primo nome in ordine di gradimento è quello di Vincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia può essere liberato pagando la clausola da un milione di euro, e magari lasciando ai liguri qualche contropartita tecnica. In questo momento è senza dubbio il preferito dalle parti del centro sportivo "Astori" e la sensazione è che nei prossimi giorni si accenderà la caccia all'uomo. I dirigenti però non lasciano nessuna opzione, ed è stato proposto Gabriel Heinze, attuale allenatore dell'Atlanta United, che conosce bene Nico Gonzalez dai tempi dell'Argentinos Juniors. Scesi nella lista delle preferenze sia Ranieri che Liverani.