Torreira vuole solo il Torino. Ecco la strategia di Cairo per arrivare al regista

Torreira vuole essere ceduto al Torino: in assenza di offerte di mercato mirabolanti, la rotta è tracciata nella testa dell’uruguaiano. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna di Tuttosport, con l’Arsenal che pretende di recuperare almeno 24 milioni di euro, dopo averne spesi 30 due anni fa per prendere Torreira dalla Samp. I granata dal canto loro, son disposti a valutare anche un riscatto obbligatorio (connesso a un prestito oneroso). La trattativa resta comunque complicata. Cairo propone un pagamento con più rate e valorizzato, dal suo punto di vista, da un insieme di bonus e condizioni. Qualificazione in Europa League, presenze del regista, gol segnati e assist, convocazioni in Nazionale. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali sull’ingaggio: per godere del Decreto crescita del 2019, l’uruguaiano dovrebbe restare nel Bel Paese almeno un biennio. Invece di spendere 6 milioni lordi a stagione, Cairo verserebbe (tasse comprese) 3,7 milioni all’anno: un risparmio eccezionale, che spiana la strada al Torino, ma rende necessario trovare con l’Arsenal un accordo allungato nel tempo (un prestito biennale con riscatto obbligatorio e pagamenti “pesanti” nel 2022 per esempio). I londinesi per adesso restano sulla loro idea, che prevede di incassare due rate da 12 milioni nei prossimi 12 mesi.

