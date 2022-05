Torreira torna a Genova da avversario: ultime due gare, poi il riscatto

Senza Amrabat squalificato la cabina di regia tornerà all'uruguayano

Non è una partita normale, per Lucas Torreira: la Sampdoria è la squadra che gli ha permesso di affermarsi nel calcio italiano e di fare il salto in quello europeo, sebbene le cose, dopo il suo addio a Marassi, non siano andate per il meglio. Ci ha pensato la Fiorentina, Pradè in testa, a riportarlo in Italia esaudendo il suo desiderio e beffando la Lazio, e lui ha ripagato con prestazioni da leader. Lunedì sarà in campo, anche perché Amrabat è squalificato, e potrà cercare di riproporsi sui livelli di prima dell'infortunio patito contro la Juventus in Coppa. In attesa di formalizzare il riscatto dall'Arsenal, che non vuole fare sconti, c'è già una bozza di accordo con il suo agente per un contratto fino al 2026. Lo scrive il Corriere Fiorentino.