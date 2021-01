Torreira, si respira pessimismo. Ma Pulgar può comunque partire

Dopo aver sistemato l’attacco con l’arrivo di Kokorin, la Fiorentina adesso si concentra sul centrocampo in questi ultimi giorni di mercato. Per Lucas Torreira si respira pessimismo: oltre all’inserimento del Monaco, c’è l’Atletico Madrid esclude la sua partenza. Le sirene riguardanti Pulgar fanno pensare ad un altro cambio in mediana, soprattutto se si facesse avanti il Cagliari. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

