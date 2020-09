Ora Torreira rischia un anno da separato in casa, l’Arsenal non vuole svenderlo

L’Arsenal e Torreira cercano una soluzione per evitare un’annata da separati in casa. I gunners puntano alla cessione del centrocampista, fuori dalle idee di Arteta, e tra i due club maggiormente interessati in Serie A, Torino e Fiorentina, sembrano essere proprio i granata ad essere in pole. L’Arsenal però ha già fatto trapelare che Torreira (LA SCHEDA)partirà solo per un’offerta consona, altrimenti resterà, anche se con il rischio di non scendere mai in campo. Lo scrive Tuttosport.

