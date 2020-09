Non solo Bonaventura, la Fiorentina continua a pensare anche ad altre soluzioni. Resta viva l’idea Torreira (LA SCHEDA), con l’affare sospeso tra l’offerta in attesa e l’importante concorrenza presente per il centrocampista. Per l’attacco, invece, il club gigliato pensa ancora a Piatek (LA SCHEDA), anche se in questo caso la palla è nelle mani dell’Hertha Berlino che deve fare la prima mossa. Lo riporta il Corriere dello Sport.

