Torreira, niente sconti: a breve il via libera per la sua permanenza

Tutto pronto per il riscatto di Torreira. La Fiorentina chiederà uno sconto, ma da Londra non sembrano voler ascoltare

Adesso testa al campionato perché c'è una lotta per l'Europa da vincere, ma intanto la società viola sta già pianificando le manovre per la prossima stagione. Come riportato dalla Nazione, la Fiorentina è pronta ad accogliere definitivamente Torreira. Infatti, i viola hanno intenzione di esercitare l'opzione per il riscatto del centrocampista, fissato con l'Arsenal a 15 milioni. Visto i risultati dell'uruguaiano, il club londinese non sembra intenzionata a fare sconti, ma i dirigenti viola ci proveranno fino alla fine. Metà Maggio dovrebbe essere il periodo perfetto per arrivare alla conclusione di questo affare. Poi, Lucas Torreira diventerà un giocatore viola a tutti gli effetti.