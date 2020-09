Torreira, il Torino resta in vantaggio: la formula granata convince di più l’Arsenal

Il Torino potrebbe aver trovato l’argomento giusto per sorpassare la Fiorentina nell’assalto a Torreira. Sono 24 milioni i motivi che stanno spingendo l’Arsenal ad accettare l’offerta granata, operazione che farebbe così tornare l’uruguaino alla corte di quel Giampaolo che in Italia, a Genova sponda Samp, ne fece un gioiello ambito ovunque. Diversa invece la strategia dei viola, che avevano invece intavolato la trattativa con i Gunners sulla base di un prestito robusto – quasi 10 milioni – affiancato da un riscatto altrettanto robusto (bonus compresi) per arrivare a sfiorare la cifra (circa 30 milioni) che il club inglese chiede. Al momento, secondo La Nazione in edicola oggi, l’offerta del Torino è quella che sta facendo maggiormente tentennare l’Arsenal.