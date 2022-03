Torreira, il riscatto prima di Pasqua: già avviata la trattativa per lo sconto

Il centrocampista ha convinto tutti, la Fiorentina prova a strappare un prezzo vantaggioso

Si ragiona sullo sconto, ma il riscatto di Torreira da parte della Fiorentina non è in discussione. La Nazione assicura che prima di Pasqua si conoscerà il futuro del centrocampista, per il quale l'accordo con l'Arsenal prevede la possibilità di riscattarlo prima dell'apertura del mercato estivo. I Gunners, tuttavia, non sembrano inclini a concedere lo sconto...