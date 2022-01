Torreira, il piccolo genio è tornato. La rinascita grazie a Italiano

La rinascita di Torreira è targata Vincenzo Italiano. Dalla crisi e la tentazione di mollare tutto alla nuova sfida con la Fiorentina

Lucas Torreira, dopo il gol segnato di testa che ha chiuso la partita contro il Genoa, si è inginocchiato alzando le mani al cielo. La rete l'ha dedicata alla madre che non c'è più. Non molto tempo fa ha vissuto un periodo di grande difficoltà, con la tentazione di mollare anche il calcio, ma la nuova sfida con la Fiorentina gli ha riacceso la miccia in corpo. Da quando è arrivato e tornato informa, Vincenzo Italiano non hai mai fatto a meno dell'ex Samp, che a suon di grandi prestazioni si sta ritagliando un posto sempre più noto in maglia viola. Che poi ai fiorentini un giocatore come lui piace, perché lotta su ogni pallone e vince battaglie in mezzo al campo anche contro avversari grandi il doppio. Come ricorda la Repubblica, la Fiorentina adesso sta lavorando al riscatto con l'Arsenal, con la quale i rapporti sono ottimi. Torreira è il centro di gravità di questa squadra e i viola vogliono tenerselo tutto per sé.