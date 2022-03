Torreira-gol, i viola volano. E il sogno Europa resta possibile

La Fiorentina vince e sogna grazie a una zampata di Torreira: il centrocampista è la vera anima della squadra

La Fiorentina fa suo anche il derby dell'Appennino contro il Bologna, magari non con una prestazione top ma con tanta concretezza. Al termine di una gara non facile e complicata, i viola hanno portato a casa il bottino pieno. Repubblica vede nelle trame di gioco e nel gioco creato la chiave del successo, che contava moltissimo. Nelle due gare precedenti erano arrivati solo altrettanti pari con Sassuolo e Verona nonostante le occasioni create, serviva questa volta la fame di vittoria. Questa volta la squadra ringrazia Torreira, che ha spezzato la maledizione. È lui l'uomo in copertina: diventato anima e leader del gruppo, ricuce i ritmi senza mai fermarsi per tutta la gara. La dedica per la rete (alla madre scomparsa un anno fa) è ancor più bella, ma ha tanto valore anche per continuare a sognare l'Europa. Alla dirigenza il compito di riscattarlo dall'Arsenal.