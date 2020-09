Torreira, ci sarà un ultimo tentativo viola. Arsenal seccato da Cairo e dal Torino

Lucas Torreira nonostante abbia mercato in tutta Europa e pure in Italia (il paese in cui vorrebbe tornare), per adesso rimane ad attendere risvolti importanti (SCHEDA). In Serie A su di lui ci sono da tempo Torino e Fiorentina.

Il club granata, come riportato da Tuttosport questa mattina, starebbe riducendo al minimo l’offerta tanto da chiedere in prestito secco il centrocampista uruguagio valutato dall’Arsenal tra i 25-30 milioni di euro.

La Fiorentina dal canto suo nelle ultime ore ha deciso di coprire la zona di centrocampo con gli innesti di Borja Valero e quello di Bonaventura. Qualora sarà possibile Pradè non si tirerà indietro per presentare l’ultima offerta, magari quella decisiva.

