Torreira alza i giri: l’Atalanta nel mirino

Dopo la sosta la prima con la Fiorentina a Bergamo

Il Corriere dello Sport si concentra su Lucas Torreira. La Fiorentina non vede l'ora di metterlo al centro e il giocatore vuole bruciare le tappe per mostrare tutto il suo valore già a Bergamo contro l'Atalanta alla ripresa del campionato. Quella trasferta sarà il primo passo per far capire ai tifosi che è proprio lui l'uomo giusto in regia.