Torreira ai ferri corti con l’Arsenal, l’uruguaiano spinge per il ritorno in Serie A. C’è anche la Fiorentina

L’edizione odierna di Tuttosport, apre ad un possibile ritorno in Italia del centrocampista uruguaiano Lucas Torreira (SCHEDA). Nell’ultima stagione a Londra l’ex Sampdoria ha incontrato problemi crescenti con il tecnico Arteta. Dopo un infortunio, l’allenatore ha infatti cominciato a confinarlo quasi sempre in panchina, concedendogli minore tempo, spazio e opportunità. Queste scelte nel tempo hanno amplificato i problemi di comunicazione tra Torreira e l’Arsenal, fino all’attualità. Con il giocatore che ha espresso chiaramente l’intenzione di tornare in Italia. Sulle sue tracce ci sono Fiorentina e Torino con i due tecnici che hanno richiesto a gran voce il giocatore. Per Iachini rappresenterebbe il centrocampista ideale per il salto di qualità in vista della prossima stagione. Per Giampaolo invece, che ha già lavorato con il giocatore nei fortunati tempi della Sampdoria,rappresenta il profilo ideale per intendere il suo gioco (un rombo chiave tra mediana e trequarti e, davanti, 2 punte: 4-3-1-2)

Manovre in attacco – Belotti/Piatek, un investimento necessario. Iachini ha espresso la sua preferenza