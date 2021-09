Tornano gli ultras: al Franchi dopo la sosta di ottobre?

Ultras pronti a tornare al Franchi con la riapertura degli stadi all'80 della capienza

Repubblica Firenze scrive degli ultras della Fiorentina. Il quotidiano, a inizio articolo, ricorda che in occasione di Fiorentina-Inter c'erano 15.927 spettatori allo stadio Artemio Franchi.

"Presto torneranno anche i gruppi organizzati della curva Fiesole. Di fronte a una possibile riapertura all’ 80 per cento in programma già dopo la sosta di ottobre gli ultras sono pronti a riprendere il loro posto per caricare ancora di più l’ambiente e dimostrare il proprio supporto a una squadra che sta sudando la maglia dopo tanto tempo.