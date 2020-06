Tornano d’attualità vecchi timori: la salvezza non è scontata

Non sarà facile raggiungere la salvezza per la Fiorentina. Così il Corriere Fiorentino dopo l’amaro pareggio contro il Brescia. L’obiettivo non è scontato e contro la Lazio mancheranno anche gli squalificati Caceres e Chiesa.

Il pareggio col Brescia ha riportato d’attualità timori che parevano scacciati. Era una partita data per vinta. E invece no. Ecco perché è giusto parlare ancora di salvezza da raggiungere, con la consapevolezza della propria forza (rispetto alle concorrenti) ma con la giusta cautela. Sarà meno semplice del previsto, e non ci saranno impegni scontati. La sensazione, è che escluse Spal e Brescia, all’apparenza condannate, ci siano ancora sette squadre (dal Cagliari al Genoa) potenzialmente coinvolte nella corsa per non retrocedere. Sette realtà racchiuse in una manciata di punti, con undici finali ancora da disputare. La domanda è: cosa c’è all’orizzonte per la squadra di Beppe Iachini? Il calendario, sulla carta, non è impossibile.