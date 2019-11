Torna Ribery e Montella sorride: con lui la Fiorentina è un’altra squadra

L’impatto di Franck Ribery è stato devastante: due reti, due assist, il Franchi sempre in piedi ad applaudirlo, la standing ovation di San Siro e il riconoscimento della Serie A come calciatore del mese di settembre. Un avvio da urlo, sottolinea Repubblica Firenze in edicola oggi. Senza di lui, nelle ultime tre gare, i viola hanno incassato gol, accusato un filo di fragilità in più e perso alcuni equilibri. Il campione è anche questo: un giocatore sopra la media che da una parte aiuta in allenamento e in partita i propri compagni e che dall’altra chiama la squadra rivale a un’attenzione maggiore. La Fiorentina senza Ribery è un’altra squadra. Questo non vuol dire che Montella e i suoi ragazzi siano dipendenti dalle giocate del numero 7. Ma che il tecnico, in questo momento, non può fare a meno dell’ex Bayern. Per carisma, fantasia, imprevedibilità, esperienza e lucidità.