È in arrivo il ciclone Commisso: il patron torna a Firenze ed è atteso da una full immersion

Rocco Commisso sarà nuovamente a Firenze venerdì 25 ottobre. Stasera seguirà da New York la Fiorentina contro il Brescia, non appena sarà in città via a una serie di incontri. Innanzitutto per il nuovo stadio: Commisso intende partecipare anche in prima persona per capire tutti i dettagli della vicenda e in vista c’è un colloquio con il sindaco di Firenze Dario Nardella. L’aspetto su cui insisterà è relativo alle tempistiche di realizzazione dell’opera: quattro anni, non un giorno di più. Nel frattempo un pool di progettisti è già al lavoro per disegnare un nuovo impianto, la firma potrebbe essere quella di Marco Casamonti, già impegnato con le carte del nuovo centro sportivo. Commisso tornerà a visitare l’area a Bagno a Ripoli e andrà a cena sia con il sindaco Francesco Casini sia con la famiglia Guicciardini Corsi Salviati. Oltre a ciò, Commisso potrebbe essere a Cesena per assistere alla Supercoppa delle Women’s e successivamente a Bergamo per quella della Primavera. Lo scrive il Corriere Fiorentino.