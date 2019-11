Torna di moda Berge. La Fiorentina vuole anticipare la (folta) concorrenza

La Fiorentina ci aveva visto giusto, e già l’estate scorsa aveva capito che Sander Berge (LA SCHEDA) sarebbe diventato uno dei pezzi pregiati del mercato europeo. Il Genk però non voleva privarsi del centrocampista e aveva sparato una cifra esosa – 18 milioni – per la Fiorentina e per tutte le squadre interessate. Come scrive La Nazione, il contratto in scadenza nel 2021 fa gola a Pradè e possono aprirsi nuovi scenari. Piace anche a Napoli e Liverpool, e per questo i viola sono pronti a rompere gli indugi già da subito, ma difficilmente si muoverà a gennaio, poiché il club belga è secondo il classifica dietro al Club Brugge. Il suo inizio di stagione però ha fatto lievitare il suo valore: sarà eventualmente un’operazione da non meno di 25 milioni di euro.