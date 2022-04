Torna Bonaventura (dalla panchina?), gruppo al completo tranne Castrovilli

Jack di nuovo tra i convocati: potrà essere utile quantomeno a gara in corso

La Nazione scrive che il gruppo che prenderà parte alla trasferta di Torino sarà al completo, Castrovilli a parte: Bonaventuratornerà tra i convocati proprio per la Juventus. Nell’undici titolare è atteso il rientro di Odriozola in difesa, mentre a centrocampo, oltre a Duncan e Torreira, resta da capire chi tra Maleh o Amrabat troverà posto dal 1’, se Bonaventura non fosse ancora pronto per una maglia da titolare. In attacco Nico e Cabral con Ikoné che parte di nuovo favorito.