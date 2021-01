Torna Biraghi ma pochi cambi nel segno della continuità

Su Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina viene riportata la probabile formazione con cui la Fiorentina potrebbe scendere in campo domani sera contro la Lazio.

Sulla fascia sinistra rientrerà Biraghi dopo un turno di squalifica che dovrebbe andare a completare il blocco difensivo con Caceres, Pezzella, Milenkovic e Igor. A centrocampo Amrabat e Borja Valero in mediana con Castrovilli avanzato. In attacco tutto invariato con la coppia Ribery-Vlahovic. Insomma, se è vero che la squadra di Prandelli è ancora alla ricerca della continuità e dei risultati, allora l’undici titolare non potrà subire nemmeno troppe modifiche. Nemmeno di fronte ad un calendario così folto come quello della Fiorentina nelle prossima settimane.